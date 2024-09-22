Германия подняла истребители на перехват российских самолетов

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Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Германии Eurofighter подняли в небо над Балтийским морем из-за обнаружения российских военных самолетов. Об этом сообщили ВВС ФРГ в социальной сети X.

«Взлет по тревоге над Балтийским морем: и сегодня наши силы быстрого реагирования были подняты по тревоге в Латвии, чтобы идентифицировать сразу пять российских самолетов», — говорится в сообщении.

Немецкие военные заявляют, что обнаруженные самолеты летели без полетного плана. Также эти суда отключили транспондеры, отметили в ВВС Германии.

В результате немецкие Eurofighter сопроводили над Балтикой один Су-35 и четыре Су-30.