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Германия подняла истребители на перехват российских самолетов

Германия подняла истребители на перехват российских самолетов

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Германии Eurofighter подняли в небо над Балтийским морем из-за обнаружения российских военных самолетов. Об этом сообщили ВВС ФРГ в социальной сети X.

«Взлет по  тревоге над Балтийским морем: и  сегодня наши силы быстрого реагирования были подняты по  тревоге в  Латвии, чтобы идентифицировать сразу пять российских самолетов»,  — говорится в  сообщении.

Немецкие военные заявляют, что обнаруженные самолеты летели без полетного плана. Также эти суда отключили транспондеры, отметили в ВВС Германии.

В результате немецкие Eurofighter сопроводили над Балтикой один Су-35 и четыре Су-30.

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