Новым президентом Шри-Ланки стал представитель оппозиции

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Лидер оппозиционного альянса «Национальная народная власть» Анура Кумара Диссанаяке стал новым президентом Шри-Ланки. Об этом сообщает Adaderana со ссылкой на данные избирательной комиссии.

55-летний Диссанаяке победил на президентских выборах, набрав 42,31 процента голосов. Итог был объявлен после пересчета голосов: в первом туре никто из кандидатов не смог набрать больше 50 процентов. Его ближайший соперник Саджит Премадас из партии «Объединенная национальная сила» занял второе место, а действующий президент Ранил Викрамасингхе оказался на третьей позиции.

На выборах лидер оппозиции Диссанаяке представлял партию марксистов. Она традиционно выступала за снижение налогов, более закрытую экономическую политику и борьбу с коррупцией. Диссанаяке обещал преодолеть продовольственный кризис в стране, а также привлечь инвестиции в сферу образования и здравоохранения. Его активно поддерживали студенты, учителя и рабочий класс. Ожидается, что инаугурация нового президента состоится 23 сентября.