Гутерриш: Конца конфликтам не видно

165 Просмотров

Конфликты в мире, от Ближнего Востока до Украины и Судана, множатся и бушуют, конца им не видно, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, мировой системе коллективной безопасности угрожают геополитические разногласия. Гутерриш добавил, что ресурсы, которые могли бы принести возможности и надежду, вкладываются в разрушения.

Генсек организации также призвал к реформе Совета Безопасности ООН, который «потерял авторитет».