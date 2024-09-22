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Лэмми поддержал ракетные удары Украины вглубь России

Лэмми поддержал ракетные удары Украины вглубь России

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми призвал США дать «зеленый свет» Украине на удары по целям на территории России. По его мнению, сейчас самое время проявить смелость. Об этом сообщает The Guardian.

Сообщается, что на конференции лейбористов в Ливерпуле министр заявил, что проблемы войны в Украине станут глубже и суровее, особенно в конце 2025-го и в 2026 году.

«Так что это критическое время для смелости, терпения и стойкости от имени союзников, которые поддерживают Украину», – отметил он, по-видимому обращаясь к Белому дому, который до сих пор обеспокоен рисками применения Storm Shadow для ударов по России.

Лэмми подчеркнул, что Украина и союзники обсуждают, что еще нужно для помощи, помимо попыток удержать линию фронта на востоке.

«Я, как министр иностранных дел, конечно, не буду комментировать подробности операции, потому что это может только помочь Путину. Но между союзниками в режиме реального времени идет обсуждение того, как мы можем поддержать Украину в преддверии зимы», – добавил он.

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