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В YouTube появится новый вид рекламы

В YouTube появится новый вид рекламы

Вскоре YouTube начнет отображать рекламу, когда пользователь поставит видео на паузу. Это решение оказалось очень востребованным среди рекламодателей во время тестирования, сообщает издание The Verge.

«С тех пор, как мы увидели сильную реакцию как у рекламодателей, так и зрителей, то широко развернули эту функцию для всех рекламодателей», – рассказал изданию менеджер по коммуникациям YouTube Олува Фалодун.

Отмечается, что технически YouTube начал тестировать рекламу во время пауз в 2023 году с ограниченным выбором рекламодателей, но в апреле 2024 главный коммерческий директор Google Филипп Шиндлер заявил, что функция имела большой успех среди рекламных компаний и стала прибыльной для Google.

В YouTube утверждают, что реклама во время паузы действительно предназначена для того, чтобы компания могла предложить пользователю «меньше перерывов» во время просмотра. Однако там не уточнили, будет ли реклама во время проигрывания реже.

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