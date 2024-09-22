Азербайджанский военнослужащий погиб от выстрела

571 Просмотров

Солдат азербайджанской армии Байрамов Муса Сахлияр оглы погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия на территории №-ской воинской части минобороны Азербайджана.

Старший помощник военного прокурора, руководитель пресс-службы военной прокуратуры, главный советник юстиции Фирад Алиев заявил, что в Губадлинскую военную прокуратуру поступило сообщение о гибели военнослужащего.

«На месте происшествия сотрудники Губадлинской военной прокуратуры совместно с отделом криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджана провели осмотр, изъяли вещественные доказательства и совершили другие необходимые процессуальные действия», – сообщил Алиев.

По его словам, возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджана. Свидетели были допрошены, назначены экспертизы и проведены другие неотложные следственные мероприятия.

«Расследование продолжается, и все действия будут оценены в соответствии с законодательством, – добавил Алиев.