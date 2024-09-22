Фонд Магомаева приступит к выплате компенсаций пострадавшим в «Крокусе»

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Фонд Муслима Магомаева 23 сентября начнет выплаты по заявкам от пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом объявила Crocus Group.

Выплаты в первую очередь получат дети, оставшиеся без родителей, а также родители-пенсионеры погибших и люди с инвалидностью, говорится в сообщении.

Фонд получил 140 млн руб. пожертвований (в том числе от президента Crocus Group Араза Агаларова и его сына Эмина).

Сколько всего человек получат выплаты, в сообщении не сказано. Crocus Group указывает, что была рассмотрена 341 заявка на получение помощи.