Осень вступила в Азербайджане в свои права

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Астрономическая осень наступила в Азербайджане в 16:43:36 часов 22 сентября. Об этом сообщает «Азертадж».

Продолжительность осеннего сезона составит 89 дней 20 часов 36 минут 54 секунды.

Каждый год в конце сентября происходит астрономическая смена времен года. Переход от лета к осени знаменует день осеннего равноденствия. Равноденствием называют период, когда продолжительность дня и ночи практически одинакова. Это явление происходит дважды в год, что связано с наклоном оси Земли и ее движением по орбите вокруг Солнца.