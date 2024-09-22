В Бурсе будут изучать азербайджанский язык

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В Центре исследований и внедрения турецкого языка (ULUTÖMER) при Университете «Улудаг» в Турции планируется открытие курсов азербайджанского языка.

Соответствующие изменения внесены в Положение о деятельности Центра, действующего в провинции Бурса. Текст документа был опубликован в воскресенье, 22 сентября в официальном вестнике турецкого правительства – Resmi Gazete. Об этом сообщает «Азертадж».

Согласно новой редакции Положения ULUTÖMER, языковые курсы, наряду с азербайджанским, планируется открыть на казахском кыргызском, узбекском и туркменском и др. языках.

В планах центра также организация поездок по Турции и за рубеж с целью изучения культуры тюркских народов, а также присуждение наград отличившимся в сфере лингвистики.

Реализация Положения поручена ректорату Университета «Улудаг».