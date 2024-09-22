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В посёлке Кюрдаханы обнаружен боеприпас (видео)

В посёлке Кюрдаханы обнаружен боеприпас (видео)

На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпаса в посёлке Кюрдаханы Сабунчинского района Баку.

Согласно информации пресс-службы МЧС, на основании поступившей информации на место происшествия были направлены сапёры Службы спасения особого риска министерства.

После принятия совместно с правоохранительными органами соответствующих мер безопасности было установлено, что боеприпас, обнаруженный при осмотре места происшествия, представляет собой 40-мм-й противотанковый кумулятивный неуправляемый реактивный снаряд ПГ-7Л, пригодный для боевого применения.

Боеприпас был вывезен с территории для утилизации специалистами Службы спасения особого риска.

При дополнительном осмотре места происшествия и прилегающей территории никаких других опасных или подозрительных предметов не обнаружено.

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