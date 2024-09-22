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Лидеры стран QUAD требуют реформирования СБ ООН

Лидеры стран QUAD требуют реформирования СБ ООН

Лидеры Японии, Австралии, Индии и США — стран-участниц Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) — заявили о необходимости реформировать Совет Безопасности ООН. Их совместную декларацию по итогам саммита в штате Делавэр опубликовала пресс-служба Белого дома.

«Мы будем реформировать Совет Безопасности ООН, признавая острую необходимость сделать его более репрезентативным, инклюзивным, прозрачным, эффективным, демократичным и подотчетным путем расширения постоянных и непостоянных категорий членства в Совете Безопасности ООН», — говорится в декларации.

Лидеры четырех стран также отметили, что расширение постоянных мест в обновленном Совете Безопасности должно включать представительство новых стран от Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна.

Кроме того, в декларации было заявлено о необходимости «всеобъемлющего, справедливого и прочного» мира в Украине в соответствии с международным правом, целями и принципами Устава ООН. Россия в заявлении не упоминается.

Лидеры четырех стран также отметили «негативное влияние» украинского кризиса на «продовольственную и энергетическую безопасность», особенно для развивающихся стран, и подчеркнули неприемлемость применения или угрозы применения ядерного оружия.

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