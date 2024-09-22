Цепное ДТП на дороге в аэропорт со смертельным исходом (фото)

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В Сураханском районе Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Инцидент зафиксирован на участке шоссе аэропорта в Сураханском районе, сообщает АПА. Сначала водитель автомобиля марки «Опель» потерял управление и врезался в попутный автомобиль марки «Ниссан». В результате машины получили легкие повреждения. Однако другой автомобиль марки «Мерседес», двигавшийся в том же направлении, на высокой скорости врезался в разбитые машины. Затем в них врезались автомобили Hyundai и Chevrolet.

Водитель «Опеля» погиб на месте ДТП.

В связи с ДТП сотрудниками Сураханского районного управления полиции назначена автотехническая экспертиза.