Количество жертв на шахте в Иране достигло 30 (фото)

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Число погибших в результате взрыва на угольной шахте в районе Табас, провинция Южный Хорасан на северо-востоке Ирана, возросло до 30 человек.

Об этом сообщил журналистам генеральный директор управления по чрезвычайным ситуациям Южного Хорасана Мохаммед Али Ахунди.

По его словам, в результате взрыва, произошедшего ночью, пострадали 17 человек.

Ахунди уточнил, что взрыв метана произошел в блоке «Б» шахты. Из-за соединения с блоком «С», который находится на расстоянии около 2 километров, метан распространился на оба блока.

Он также отметил, что шахта расположена на глубине 250 метров и имеет протяженность 700 метров. В обоих пострадавших блоках работали 69 человек.