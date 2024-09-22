ЦАХАЛ вторгся в офис Al Jazeera (видео)

329 Просмотров

Израильские военные с оружием вошли в офис Al Jazeera в Рамалле на Западном Берегу и объявили о его закрытии, сообщил сам телеканал.

«Израильские силы совершили налет на офис телеканала Al Jazeera в Рамалле на оккупированном Западном берегу и ввели 45-дневное закрытие», — говорится в публикации.

Отмечается, что «вооруженные до зубов» военные приказали сотрудникам забрать оборудование и немедленно покинуть офис.

По словам одного из солдат, которого цитирует СМИ, есть решение суда о закрытии Al Jazeera на 45 дней.