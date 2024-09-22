Иран показал новые «джихады» и «шахеды» (фото, видео)

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В Иране на военном параде в честь начала недели Священной обороны представили новые баллистические ракеты и беспилотники, передает PressTV.

Среди них — ракета Jihad («Джихад»), это новейшая разработка, ее показали впервые. Она имеет дальность действия 1 тыс. км.

Кроме того, были показаны другие типы ракет — Kheibar Shekan, Fatah, Haj Qasem, Qadr H, Emad, Khorramshahr, Sejil.

Также был представлен новейшая версия ударного беспилотника Shahed — 136B, он имеет дальность действия несколько тысяч километров. Он несет 50-килограммовую боеголовку и может развивать скорость около 200 км/ч.