«Ответ на взрыв пейджеров». «Хезболла» ударила по северу Израиля (фото, видео)

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«Хезболла» нанесла массированный удар по северу Израиля. На месте прилетов ракет зафиксированы сильные пожары.

На территории Израиля зафиксировали проникновение 105 ракет, запущенных из Ливана. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как отмечается, в северных районах Израиля прозвучали сирены между 06:24 и 06:32, а также 06:52 и 07:00. После было зафиксировано проникновение на территорию страны 85 ракет, некоторые были перехвачены.

Ещё 20 ракет вошли в воздушное пространство Израиля в Изреельской долине, заявили в ЦАХАЛ.

«Хезболла» назвала атаку «предварительным ответом» на взрыв пейджеров.

Также «Хезболла» дважды ударила по авиабазе ВВС Израиля Рамат-Давид. Были использованы ракеты «Фади-1», с дальностью 80 км, и «Фади-2», с дальностью 105 км». По данным The Jerusalem Post, во второй раз было выпущено около 40 ракет.

При первом ударе по авиабазе было выпущено 10 снарядов, большая часть из которых была перехвачена израильской системой противовоздушной обороны.