Пашазаде провел встречу в Москве с азербайджанцами

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Находящийся с визитом в российской столице председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с членами азербайджанской диаспоры. Об этом сообщает «Азертадж».

Глава УМК рассказал о государственно-религиозных отношениях в Азербайджане, подчеркнул внимание и заботу президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой о нашей религии и национально-нравственных ценностях.

A.Пашазаде проинформировал о работах по восстановлению и созиданию, проводимых на территориях, освобожденных после Второй Карабахской войны, о реконструкции религиозных храмов, процессе возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в родные края. Кроме того, председатель УМК рассказал о важности проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата — COP29 в нашей стране.

В ходе встречи шейх уль-ислам ответил на вопросы, интересующие представителей диаспоры.