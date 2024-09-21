Минниханов: Азербайджан решил историческую проблему (видео)

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У нас с Азербайджаном великолепные отношения, мы восхищаемся успехом республики.

Об этом заявил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов на полях VIII курултая-съезда духовного управления мусульман РФ. Он отметил, что в России с большим уважением относятся председателю Управления мусульман Кавказа Аллахшукюру Пашазаде.

«Мы восхищаемся успехами Азербайджана во всех направлениях, в том числе в экономике, строительстве, модернизации. Вы решили историческую проблему, земли (ранее оккупированные) вернулись. Победа народа Азербайджана и президента Ильхама Алиева говорит о том, что страна на подъеме, и мы искренне рады сотрудничать», – приводит «Азертадж» слова Рустама Минниханова.