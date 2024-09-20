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Со дня подписания «Контракта века» прошло 30 лет

Со дня подписания «Контракта века» прошло 30 лет

«Контракт века» — подписанный 20 сентября 1994 года во дворце «Гюлистан» в Баку между 13 крупными нефтяными компаниями, специализирующимися на добыче нефти, представляющими 8 стран мира крупномасштабный международный контракт о совместной разработке трех нефтяных месторождений — «Азери», «Чыраг», «Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспийского моря, который ввиду его высокой значимости получил название «Контракт века». «Контракт века» вошел в список самых крупных соглашений как по количеству углеводородных запасов, так и по общему объёму предполагаемых инвестиций. Соглашение о долевом распределении продукции глубоководных месторождений нашло своё отражение на 400 страницах и 4 языках.

В «Контракте века» были представлены 13 компаний («Амоко», BP, «МакДермотт», «Юникал», ГНКАР, «Лукойл», «Статойл», «Эксон», «Туркиш петролиум», «Пензойл», «Иточу», «Ремко», «Делта») из 8 стран мира (Азербайджан, Турция, США, Япония, Великобритания, Норвегия, Россия и Саудовская Аравия). «Контракт века» открыл путь к подписанию ещё 26 соглашений с участием 41 нефтяной компанией из 19 стран мира.

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Со дня подписания «Контракта века» прошло 30 лет
Экономика

Со дня подписания «Контракта века» прошло 30 лет

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