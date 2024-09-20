Сегодня отмечается День государственного суверенитета Азербайджана

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20 сентября в Азербайджане отмечается День государственного суверенитета.

Соответствующее распоряжение подписал 19 сентября 2024 года президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Напомним, что 19 сентября 2023 года Азербайджан начал антитеррористические мероприятия в Карабахском регионе в ответ на трагическую гибель двух мирных жителей и четырех полицейских. Они были направлены на предотвращение крупномасштабных провокаций со стороны вооруженных сил Армении.

20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года.

День государственного суверенитета является рабочим днем.