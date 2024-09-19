Лейла Алиева организовала акцию по посадке деревьев (фото)

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Очередная акция по посадке деревьев прошла 19 сентября при участии вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой на территории, расположенной на перекрестке улиц Мамеда Араза и Молла Джума в Наримановском районе города Баку.

На этот раз акция, прошедшая в рамках Года солидарности во имя зеленого мира с участием волонтеров IDEA, была организована на участке зеленой зоны общей площадью 7 гектаров, уточняет «Азертадж». В ходе акции было посажено 200 саженцев эльдарской сосны и проведены соответствующие работы по благоустройству территории. Для эффективного полива деревьев и предотвращения потерь воды на указанной территории планируется использовать систему капельного орошения.