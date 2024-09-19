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Главное Мир

Дунай затопил парламент Венгрии (фото, видео)

Дунай затопил парламент Венгрии (фото, видео)

В столице Венгрии самая большая река Европы Дунай вышла из берегов. Вода добралась до здания венгерского парламента в Будапеште. Об этом говорится в сообщениях местных изданий.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что пик наводнения ожидается в Будапеште вечером 21 сентября. Орбан также несколько дней назад сообщал, что отменил выступление в Европарламенте из-за наводнений в Венгрии.

В Будапеште Дунай уже вышел из берегов, затопив набережную, где расположено здание венгерского парламента.

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Дунай затопил парламент Венгрии (фото, видео)
Мир

Дунай затопил парламент Венгрии (фото, видео)

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