Глава МАГАТЭ: С нетерпением ждем COP29 в Баку (фото) |
Баку обвинил Комиссию Конгресса США в неуважении |
Азизов разъяснил причину стремления Азербайджана войти в БРИКС |
Кылыч: Железный кулак Алиева поставил точку на карте сепаратизма |
Как Израиль подготовил и провел операцию «Пейджер» |
Год назад Азербайджан разгромил остатки военных отрядов армян в Карабахе (видео) |
Госдеп пробил новое дно: оружие Армении «ради мира» и зеленый свет Еревану на реэкспорт товаров в Россию |
Глава МИД Великобритании поддержал деоккупацию Карабаха |
Азербайджан поддержал антиизраильскую резолюцию ГА ООН |
Главное Армия

Азербайджан и Турция развивают военные связи (фото)

Азербайджан и Турция развивают военные связи (фото)

Исполняющий обязанности заместителя министра обороны – командующего Военно-воздушными силами Азербайджана генерал-лейтенант Намиг Исламзаде, совершающий визит в братскую Турцию по приглашению командующего Военно-воздушными силами Турецкой Республики генерала армии Зии Джемаля Кадыоглу, провел ряд встреч. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В рамках визита генерал-лейтенант Н.Исламзаде встретился с председателем Комитета оборонной промышленности Администрации президента Турецкой Республики Халуком Гёргюном, министром национальной обороны Яшаром Гюлером и командующим Военно-воздушными силами генералом армии Зиёй Джемалем Кадыоглу.

На встречах было обсуждено текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, проведен широкий обмен мнениями о предстоящих совместных проектах.

В ходе проведенных встреч была подчеркнута важность дальнейшего расширения сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, был обсужден и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджан и Турция развивают военные связи (фото)
Армия

Азербайджан и Турция развивают военные связи (фото)

2024/09/19, 22:21
Генерал-майор Исламзаде на переговорах с Гюлером (видео)
Армия

Генерал-майор Исламзаде на переговорах с Гюлером (видео)

2024/09/19, 20:39
"Хезболла" продолжит бить по Израилю
Армия

«Хезболла» продолжит бить по Израилю

2024/09/19, 20:23
Наш спецназ завершил учения в Казахстане (фото, видео)
Армия

Наш спецназ завершил учения в Казахстане (фото, видео)

2024/09/19, 19:41
Велиев обсудил с итальянским министром развитие военных связей
Армия

Велиев обсудил с итальянским министром развитие военных связей

2024/09/19, 19:12
Германия передала Украине новый пакет военной помощи
Армия

Германия передала Украине новый пакет военной помощи

2024/09/19, 17:30
Керим Велиев обсудил с итальянским коллегой военное сотрудничество
Армия

Керим Велиев обсудил с итальянским коллегой военное сотрудничество

2024/09/19, 16:31
Азербайджан готовится к военному сотрудничеству с рядом стран
Армия

Азербайджан готовится к военному сотрудничеству с рядом стран

2024/09/19, 12:14
Начальник Генштаба Азербайджана отправился в Италию
Армия

Начальник Генштаба Азербайджана отправился в Италию

2024/09/19, 11:24