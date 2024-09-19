Азербайджан и Турция развивают военные связи (фото)

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Исполняющий обязанности заместителя министра обороны – командующего Военно-воздушными силами Азербайджана генерал-лейтенант Намиг Исламзаде, совершающий визит в братскую Турцию по приглашению командующего Военно-воздушными силами Турецкой Республики генерала армии Зии Джемаля Кадыоглу, провел ряд встреч. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В рамках визита генерал-лейтенант Н.Исламзаде встретился с председателем Комитета оборонной промышленности Администрации президента Турецкой Республики Халуком Гёргюном, министром национальной обороны Яшаром Гюлером и командующим Военно-воздушными силами генералом армии Зиёй Джемалем Кадыоглу.

На встречах было обсуждено текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, проведен широкий обмен мнениями о предстоящих совместных проектах.

В ходе проведенных встреч была подчеркнута важность дальнейшего расширения сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, был обсужден и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.