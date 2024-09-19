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Захарова: Пашинян противоречит здравому смыслу

Захарова: Пашинян противоречит здравому смыслу

Высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна об угрозе суверенитету республики со стороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) противоречат здравому смыслу. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мне кажется, они [заявления] противоречат здравому смыслу и реальности. Потому что если что-то тебе «угрожает», тем более национальной безопасности, тогда какой смысл говорить о том, что они [Армения] там [в ОДКБ] еще остаются, – сказала дипломат на полях IV Евразийского женского форума. – Если они остаются, значит, они в этом видят какую-то целесообразность. При этом одновременно они говорили, что ОДКБ «вышла из Армении». Это все противоречит здравому смыслу и логике».

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