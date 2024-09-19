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Велиев обсудил с итальянским министром развитие военных связей

Велиев обсудил с итальянским министром развитие военных связей

В рамках официального визита в Итальянскую Республику первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев провел встречу с министром обороны Итальянской Республики Гвидо Крозетто. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Стороны провели обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития военного сотрудничества между двумя странами, а также по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Итальянской Республике Рашад Асланов.

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