Насрулла: Израиль перешел все красные линии

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Израиль перешел все красные линии, подвергнув опасности жизни большого числа мирных ливанцев, взрыв электронных устройств является терактом и геноцидом, ведущим к объявлению войны, заявил генсек ливанского движения «Хезболла» Хасан Насрулла.

«Противник (Израиль) перешел все красные линии, подвергнув опасности жизни большого числа мирных граждан в Ливане», – сообщил Насрулла в ходе обращения, которое цитирует «Спутник».

Лидер «Хезболла» подчеркнул, что то, что произошло во вторник и среду, является «военным преступлением, масштабным терактом и геноцидом, ведущим к объявлению войны».

По его словам, Ливан подвергся самой беспрецедентной атаке за всю свою историю, это состояние войны. Насрулла при этом предупредил, что произошедшее не повлияло на систему руководства или присутствие сил движения на фронтах.

Напомнив об официальной цели Израиля вернуть жителей на север, он заявил следующее: «Мы приняли вызов – вы не сможете вернуть оккупантов на север».

«Все силы, которые Израиль направил на север, подтверждают, что он сталкивается с реальной угрозой на этом фронте», – отметил он.