Захарова уличила Европарламент в «буйном помешательстве»

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Европарламент, который призвал выдать ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро, стал «воплощением коллективного бессознательного с признаками буйного помешательства». Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Навязчивая идея преследовать тех, кто не входит в ареал Европейского союза. И при этом полная апатия, например, к расследованию терактов в отношении газопровода «Северный поток», совершенных в зоне ответственности стран — членов Евросоюза», — написала она.