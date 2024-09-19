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Хакан Фидан уверен, что снятие санкций с России войдет в повестку на переговорах по Украине

Хакан Фидан уверен, что снятие санкций с России войдет в повестку на переговорах по Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил уверенность, что снятие с России санкций войдет в повестку потенциальных переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит агентство Anadolu.

По его словам, санкции Запада против России окажутся на столе переговоров в формате большого пакета. Он считает, что если процесс окажется безуспешным, то конфликт рискует расшириться, либо перейти в фазу «заморозки».

Фидан подчеркнул, что ряд групп заинтересован в эскалации конфликта, и следующие месяцы станут критическими.

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