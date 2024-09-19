Германия передала Украине новый пакет военной помощи

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Германия передала Украине новый пакет военной помощи.

В список поставок вошли:

– 22 основных боевых танка LEOPARD 1 A5 с запасными частями (совместный проект с Данией);

– 22 противоминные машины с защитой от засад (MRAP);

– пять гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206) и дна командирская машина Warthog;

– три самоходных зенитных орудия GEPARD с запасными частями;

– две радиолокационные станции воздушного наблюдения TRML-4D;

– 61 тысяча артиллерийских снарядов 155 мм.

Также в рамках нового пакета военной помощи Германия передала разведывательные беспилотники: 30 VECTOR, 20 RQ-35 HEIDRUN, 12 SONGBIRD, 6 Hornet XR, 20 беспилотных надводных кораблей.

Помимо этого, в новом пакете помощи числятся:

– инженерные и противоминные машины, включая шесть противоминных танков WISENT 1 и бронированная машина DACHS;

– 16 радаров наземного наблюдения и две системы самозащиты AMPS для вертолетов;

– транспортные и логистические средства, включая 112 автомобилей и восемь автоцистерн Zetros.

Также Германия передала Украине вооружение. В частности, десять пулеметов MG3 с 500 запасными стволами, 12 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 и 100 тысяч патронов к огнестрельному оружию.