Спецдокладчика ООН проинформировали о нарушении прав западных азербайджанцев

Пресс-секретарь Общины Западного Азербайджана и телевидения Западного Азербайджана Ульвия Зульфигар в рамках участия в 57-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве встретилась со специальным докладчиком ООН по вопросу о праве на развитие Сурьей Девой.
Об этом сообщили в Общине.
Зульфигар проинформировала спецдокладчика об изгнании 300 тыс. азербайджанцев из Армении во время последней волны депортаций 1987-91 годов, невозможности их возвращения в свои дома, нарушении их права на развитие, и призвала его рассмотреть данный вопрос в рамках своего мандата.
Сурья Дева пообещал ознакомиться с поднятым вопросом.
Пресс-секретарь также представила ему «Концепцию возвращения» Общины Западного Азербайджана, опубликованную на всех официальных языках ООН.