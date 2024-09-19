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Спецдокладчика ООН проинформировали о нарушении прав западных азербайджанцев

Спецдокладчика ООН проинформировали о нарушении прав западных азербайджанцев

Пресс-секретарь Общины Западного Азербайджана и телевидения Западного Азербайджана Ульвия Зульфигар в рамках участия в 57-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве встретилась со специальным докладчиком ООН по вопросу о праве на развитие Сурьей Девой.

Об этом сообщили в Общине.

Зульфигар проинформировала спецдокладчика об изгнании 300 тыс. азербайджанцев из Армении во время последней волны депортаций 1987-91 годов, невозможности их возвращения в свои дома, нарушении их права на развитие, и призвала его рассмотреть данный вопрос в рамках своего мандата.

Сурья Дева пообещал ознакомиться с поднятым вопросом.

Пресс-секретарь также представила ему «Концепцию возвращения» Общины Западного Азербайджана, опубликованную на всех официальных языках ООН.

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