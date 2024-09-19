Европарламент призвал выдать ордер на арест Мадуро

80 Просмотров

Европарламент (ЕП) призвал выдать международный ордер на арест президента Венесуэлы Наколаса Мадуро и признать главой государства лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа.

Об этом говорится в резолюции, принятой на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

Резолюции Европарламента не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер.

«Призываем ЕС и страны-члены запросить международный ордер на арест Николаса Мадуро за преступления против человечности», – говорится в тексте документа. Также евродепутаты призвали восстановить санкции против членов Национального избирательного совета Венесуэлы, который, по их мнению, не обеспечил достаточной прозрачности подсчета голосов, и усилить ограничения в отношении властей страны.

Кроме того, депутаты ЕП заявили о признании Гонсалеса Уррутиа законным президентом Венесуэлы. Они призвали все страны ЕС официально занять такую позицию и «сделать все возможное, чтобы обеспечить его вступление в должность с 10 января 2025 года». По мнению парламентариев, если этого не произойдет, то следует ожидать «возобновления миграционного потока в другие страны региона».