Дуров не проявил интереса к контактам с властями РФ

101 Просмотров

Французские власти сообщили российской стороне, что сооснователь Telegram Павел Дуров не проявил интереса к контактам с Москвой.

Об этом заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала «Россия-24».

«Французы подходят к теме Дурова как к взаимоотношениям французского государства с ее гражданином. Дуров несколько лет назад получил французское гражданство. Поэтому, несмотря на наши неоднократные обращения с требованием предоставить соответствующие материалы, в этом нам было отказано. И параллельно было сказано, что интереса к контактам с нами Дуров не проявляет», – сказал дипломат.