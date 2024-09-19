В Грузии заявили, что не дадут себя использовать, как Украина

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Власти Грузии, несмотря на санкции, не дадут «большим странам» использовать себя, как Украину.

Об этом заявил журналистам генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает ТАСС.

«Сегодня мы горды как никогда, так как мы те люди, которые защищают суверенитет нашей страны, мир в стране, спокойствие и никому не дают возможность, чтобы ради интересов больших стран использовать и поставить в сложное положение, как Украину, маленькую страну с большой историей», – сказал Каладзе.

Политик еще раз отметил, что власти Грузии не допустят украинизации страны. «В Грузии будет сохранен мир, как бы нам ни угрожали, какие бы санкции против нас ни вводили. Мы всегда будем проводить интересы нашей страны и народа», – заключил он.