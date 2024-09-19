Американский аналитик о влиянии на деятельность «Хезболлы» пейджер-апокалипсиса

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Израиль не взял на себя официальную ответственность за взрывы пейджеров в Ливане, но предполагается, что именно израильская разведка имела мотив, средства и возможность провести столь тщательную операцию такого масштаба, очевидно, за несколько месяцев до этого внедрив в «Хезболлу» «кротов».

Об этом в беседе с Minval.az отметила американский эксперт по международному праву, политический обозреватель Ирина Цукерман.

«Одному из агентов было поручено приобрести новые пейджеры, а затем взять на себя управление и разрушить цепочку поставок, одновременно ориентируясь в контрразведывательной стратегии «Хезболлы», – сказала эксперт.

По ее словам, данный шаг имеет серьезное влияние на многих уровнях: «Сдерживание против будущего участия в нападениях на Израиль или другой региональной эскалации; дискредитация имиджа «Хезболлы» и в целом всей «Оси сопротивления» в регионе; серьезный удар по коммуникационной стратегии «Хезболлы», которая опиралась в значительной степени на эти пейджеры, а теперь придется прибегнуть к обмену сообщениями между людьми; выведение из строя тысячи оперативников, что является физической потерей; получение достаточной информации, чтобы составить карту сетей и возможностей «Хезболлы»; идентификация ранее неизвестных агентов; учёт других типов оборудования и целей; изучение семьи и других поддерживающих вторичные сети, а также дальнейшее проникновение в инфраструктуру «Хезболлы»».

«Сегодня мы наблюдаем продолжение этой стратегии», – добавила политолог.

«Согласно сообщениям, взрываются радиоприемники, рации, электронные скутеры и системы наведения ракет «Корнет», при этом по меньшей мере 100 устройств были взломаны и уничтожены, что привело к новой волне разрушений, на этот раз затронувших здания и автомобили. Это говорит о том, что были скомпрометированы многие типы цепочек поставок и устройств, а не только пейджеры», – заключила Ирина Цукерман.