Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

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20 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно, без осадков. Однако утром местами будет дождливо, ветер северо-восточный.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 14-18° тепла, днем 22-25 ° тепла.

Атмосферное давление опустится с 764 мм.рт.ст до 761 мм. рт. ст. Относительная влажность ночью 65-70%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана местами пройдут дожди, ожидаются грозы. В отдельных местах ливни, град, в высокогорье прогнозируется снег. Ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-18° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 5-9° тепла, днем 10-15 ° тепла.