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Израильтянина арестовали по подозрению в связях с Ираном и подготовке покушения на Нетаньяху

Израильтянина арестовали по подозрению в связях с Ираном и подготовке покушения на Нетаньяху

Полиция и Служба общей безопасности (ШАБАК) арестовали гражданина Израиля, подозреваемого в контактах с иранской разведкой для обсуждения планов покушений на представителей израильского руководства, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Об этом говорится в заявлении двух ведомств, распространенном полицейской пресс-службой.

«В августе был арестован гражданин Израиля по подозрению в совершении преступлений в области безопасности, связанных с контактами с агентами иранской разведки», – говорится в заявлении. В ходе расследования выяснилось, что арестованный израильтянин «является бизнесменом, который длительное время проживал в Турции и имел деловые связи с лицами в иранской и турецкой среде», а в мае 2024 года его «перевезли на машине через наземный пограничный переход на турецкой границе» в Иран, где ему предложили «выполнить различные миссии» в Израиле, включая «доставку денег и оружия в заранее определенные точки», продолжили в пресс-службе.

«Расследование также установило, что в августе гражданин Израиля во второй раз въехал через этот пограничный переход в кабине грузовика в Иран», где «представители иранской разведки» попросили его «способствовать организации нападений с целью убийств премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и главы ШАБАК Ронена Бара», а также бывшего главы израильского кабмина Нафтали Беннета, указывается в документе.

«На следующий день израильтян провел еще одну встречу с представителями иранской разведки», – продолжили в двух ведомствах, отметив, что на ней его собеседники «повторили предложение об убийстве высокопоставленных чиновников», а также предложили ему завербовать сотрудника израильской разведки «Моссад», чтобы тот стал «двойным агентом». Во время этой встречи «израильтянин потребовал аванс в размере $1 млн», но «иранские агенты отказали ему и сообщили, что свяжутся с ним в будущем», передав ему €5 тыс. «за участие во встречах», указывается в документе, распространенном полицейской пресс-службой.

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