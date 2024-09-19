Община Западного Азербайджана выпустила заявление в годовщину АТО в Карабахе

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Сегодня исполнился год с момента проведения антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, направленных на восстановление суверенитета страны. В заявлении Общины Западного Азербайджана (ОЗА) подчеркивается, что данные мероприятия положили конец более чем 30-летней несправедливости и завершили многолетние посягательства Армении на территориальную целостность Азербайджана.

В заявлении также отмечается, что борьба, начатая в 1993 году с возвращением к власти Гейдара Алиева, успешно завершилась под руководством президента Ильхама Алиева. Это победа, символизирующая единство народа и государства.

Община подчеркнула, что действия Азербайджана не только защищают его национальные интересы, но и способствуют укреплению международной справедливости. В то же время было выражено сожаление по поводу попыток некоторых внешних сил дестабилизировать регион. Община призвала международное сообщество поддержать возвращение изгнанных азербайджанцев на свои земли и уважать нормы международного права.