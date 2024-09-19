МИД Азербайджана осудил заявление МИД Армении

424 Просмотров

Недопустимо, чтобы МИД Армении преподносил как «нападение на Нагорный Карабах» и «этническую чистку» разоружение и полный вывод остатков вооруженных сил Армении из Карабахского экономического региона и локальные антитеррористические мероприятия, направленные на восстановление суверенитета и конституционного строя Азербайджана.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Айхана Гаджизаде к заявлению МИД Армении от 19 сентября.

Несмотря на то, что Армения заявляет о себе как о мирной стране, называние Карабаха, древней и исторической земли Азербайджана, со стороны Армении вымышленными названиями, такими как «Нагорный Карабах», является ярким примером неуважения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Антитеррористические мероприятия, проведенные нашими Вооруженными Силами на наших суверенных территориях менее чем за 24 часа в период с 19 по 20 сентября прошлого года, были осуществлены в полном соответствии с международным правом, в том числе международным гуманитарным правом. Помимо того, что это одна из самых славных страниц в истории восстановления суверенитета Азербайджана над своими землями, это также праздник международного права и справедливости.

Несмотря на поражение, которое Армения потерпела в Отечественной войне 2020 года, и взятые на себя обязательства, за последние три года она не только не вывела свои незаконные вооруженные формирования из карабахского региона Азербайджана, но даже дополнительные оружие, боеприпасы и военная техника были переброшены на территорию Азербайджана. Армения, продолжавшая минный терроризм против нашей страны, позволила ей со временем расшириться. Официальные лица Армении отчаянно продвигают так называемый режим, который они поддерживают на наших территориях, и премьер-министр Армении поздравил сепаратистский режим с так называемой «независимостью» 2 сентября 2023 года», – говорится в сообщении.

«Недопустимо, чтобы МИД Армении преподносило как «нападение на Нагорный Карабах» и «этническую чистку» разоружение и полный вывод остатков вооруженных сил Армении из Карабахского экономического региона Азербайджана и локальные антитеррористические мероприятия, направленные на восстановление суверенитета и конституционного строя Азербайджанской Республики.

Многочисленные призывы азербайджанской стороны не уезжать с мест проживания, на программу реинтеграции, жители армянской национальности приняли решение покинуть территории Азербайджана. Это был их свободный выбор, и преподносить это как «этническая чистка» демонстрирует лицемерие Армении, которая массово изгоняла азербайджанцев из Армении и оккупированных ею территорий Азербайджана, совершала геноцид и массовые убийства», – заявил Айхан Гаджизаде.