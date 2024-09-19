Тайна взрывов пейджеров «Хезболлы» в Ливане

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17 сентября в Ливане одновременно взорвались более 3 000 портативных пейджеров, приобретённых террористической группировкой «Хезболла». Наиболее вероятно, что это была операция израильских спецслужб, однако остаётся вопрос, как им удалось начинить устройства взрывчаткой.

Технологический журналист и консультант Дэвид Гэмблинг в статье для Forbes рассуждает об этом инциденте. Первоначальные предположения сводились к тому, что это был взлом программного обеспечения, приведший к перегреву и взрыву батарей в пейджерах. Однако такие случаи обычно возникают из-за повреждений или производственных дефектов аккумуляторов.

Гэмблинг не исключает, что пейджеры были «заминированы» ещё на этапе производства или поставки. Поскольку пейджеры весят менее 100 граммов, для их оснащения взрывчаткой потребовались бы очень маленькие боеприпасы.

«Одними из самых маленьких противопехотных взрывных устройств были американские мины BLU-43 Dragontooth, использовавшиеся во Вьетнаме. Они весят менее 20 граммов и содержат 9 граммов взрывчатки. Подобное количество взрывчатого вещества могло быть заложено в пейджеры», — предполагает журналист.

Если взрывное устройство было размещено таким образом, чтобы использовать компоненты пейджера в качестве осколков, его эффективность могла значительно возрасти. Учитывая, что пейджер носится на ремне, можно было создать взрывчатку направленного действия.

«Сотни боевиков «Хезболлы», по сообщениям, получили серьёзные ранения, что свидетельствует о высокой смертоносности устройства для такого маленького размера. Эта атака является впечатляющей демонстрацией целенаправленной операции, используя небольшое количество взрывчатки для поражения тысяч противников одновременно», — резюмирует Гэмблинг.