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Красный Полумесяц направит в Иран 95 раненных при взрывах в Ливане на лечение

Красный Полумесяц направит в Иран 95 раненных при взрывах в Ливане на лечение

Иранское общество Красного Полумесяца организует доставку 95 пострадавших при массовых взрывах средств связи из Ливана в Иран на лечение. Об этом говорится в заявлении гуманитарной организации.

Пострадавшие будут размещены в разных медицинских учреждениях на территории Ирана. «Большинство нанесенных травм приходится на руки и глаза», – указывается в заявлении Иранского общества Красного Полумесяца в X.

Также СМИ сообщили, что посол Ирана Моджтаба Амани, пострадавший при при массовых взрывах средств связи в Ливане, был перевезен в исламскую республику.

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