Год назад Азербайджан разгромил остатки военных отрядов армян в Карабахе (видео) |
Госдеп пробил новое дно: оружие Армении «ради мира» и зеленый свет Еревану на реэкспорт товаров в Россию |
Глава МИД Великобритании поддержал деоккупацию Карабаха |
Азербайджан поддержал антиизраильскую резолюцию ГА ООН |
Оппозиция собиралась сбить вертолет Лукашенко |
Минобороны показало кадры операции «Возмездие» 2022 года |
Всемирный банк предлагает Азербайджану повысить тарифы на воду |
В Баку проснулся один из крупнейших грязевых вулканов в мире (видео) |
Гаджиев: Минская группа должна быть распущена, попытки Армении сохранить её вызывают недоверие |
Главное Мир

Иранские хакеры отправили людям Байдена материалы о кампании Трампа

Иранские хакеры отправили людям Байдена материалы о кампании Трампа

Иранские хакеры отправили похищенные документы избирательного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа лицам, связанным с действующим американским президентом Джо Байденом.

Об этом сообщили ФБР, Нацразведка и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры в совместном заявлении о попытках Ирана повлиять на выборы в США.

«В конце июня и начале июля иранские злоумышленники в киберпространстве отправляли электронные письма лицам, которые тогда были связаны с кампанией президента Байдена, в которых содержался текстовый отрывок из украденных, непубличных материалов из кампании бывшего президента Трампа», — говорится в заявлении.

Кроме того, хакеры из Ирана «продолжали свои усилия» по отправке в американские СМИ украденных, непубличных материалов, связанных с предвыборной кампанией Дональда Трампа.

Эта «вредоносная киберактивность» — пример многостороннего подхода Ирана к разжиганию раздора и подрыву доверия к избирательному процессу, ФБР отслеживает эту деятельность, отметили спецслужбы США.

Они также добавили, что иностранные субъекты, в том числе Россия, Иран и Китай, усиливают деятельность по влиянию на выборы американского президента, которые состоятся в ноябре. Эти страны «пытаются в какой-то мере усугубить разногласия в американском обществе ради собственной выгоды и рассматривают периоды выборов как моменты уязвимости».

Теги:
Из этой рубрики
НАТО начала строить форпост на северной границе России
Мир

НАТО начала строить форпост на северной границе России

2024/09/19, 12:29
Глава МИД Польши предложил передать Крым под мандат ООН
Мир

Глава МИД Польши предложил передать Крым под мандат ООН

2024/09/19, 11:36
В Венесуэле запросили ордер на задержание Хавьера Милея
Мир

В Венесуэле запросили ордер на задержание Хавьера Милея

2024/09/19, 11:13
Тайна взрывов пейджеров «Хезболлы» в Ливане
Мир

Тайна взрывов пейджеров «Хезболлы» в Ливане

2024/09/19, 11:12
Красный Полумесяц направит в Иран 95 раненных при взрывах в Ливане на лечение
Мир

Красный Полумесяц направит в Иран 95 раненных при взрывах в Ливане на лечение

2024/09/19, 11:00
NYT: Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров
Мир

NYT: Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров

2024/09/19, 10:27
КНДР испытала новую тактическую ракету со сверхкрупной боеголовкой (фото)
Мир

КНДР испытала новую тактическую ракету со сверхкрупной боеголовкой (фото)

2024/09/19, 10:22
Трамп допустил встречу с Зеленским
Мир

Трамп допустил встречу с Зеленским

2024/09/19, 10:15
Японская корпорация Icom заявила, что уже 10 лет не производит взорвавшиеся в Ливане рации
Мир

Японская корпорация Icom заявила, что уже 10 лет не производит взорвавшиеся в Ливане рации

2024/09/19, 09:30