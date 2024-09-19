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Французские силы безопасности застрелили демонстранта в Новой Каледонии

Французские силы безопасности застрелили демонстранта в Новой Каледонии

Число погибших в результате массовых беспорядков в Новой Каледонии, заморской территории Франции в Тихом океане, увеличилось до 12 человек после того, как один из демонстрантов был застрелен полицией, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

«В ходе операции французских сил безопасности в Новой Каледонии в ночь со среды на четверг был убит мужчина… Таким образом, число погибших за четыре месяца беспорядков на французской тихоокеанской территории достигло 12», – говорится в публикации.

Агентство отмечает, что инцидент произошел во время столкновений полиции и демонстрантов в населенном пункте Сен-Луи недалеко от Нумеа, административного центра заморской территории. Согласно материалу, полиция продолжает поиски еще десяти человек, подозреваемых в нападениях на правоохранителей.
Жители протестуют из-за рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет.

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