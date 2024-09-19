Венгрия отмежевалась от причастности к подрывам пейджеров в Ливане

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Венгерская компания, названная в контексте терактов в Ливане, является частной и никогда не обращалась за государственными заказами или разрешениями. Об этом сообщили РИА Новости в правительстве Венгрии.

До этого производитель из Тайваня, компания Gold Apollo, заявила, что партия пейджеров, которые взорвались в Ливане, была изготовлена венгерской фирмой BAC Consulting Kft. по лицензии.

«В Венгрии существует свобода предпринимательства. Указанная компания не имела бизнес-заказов от правительства и не запрашивала у него разрешений. Она функционирует как частное предприятие», — говорится в официальном заявлении.