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Азербайджанцы получили по 4 года тюрьмы за стрельбу в Екатеринбурге

Азербайджанцы получили по 4 года тюрьмы за стрельбу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге вынесен приговор о хулиганстве в местном торгово-развлекательном центре (ТРЦ). Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 26 ноября 2023 года двое азербайджанцев поссорились и устроили стрельбу для выяснения отношений в здании ТРЦ. Обвиняемых не смутило то, что вокруг них было большое количество людей, которые также могли пострадать.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц, с применением оружия и насилия») УК РФ.

Суд назначил обвиняемым наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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