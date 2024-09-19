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Год назад Азербайджан разгромил остатки военных отрядов армян в Карабахе (видео)

Год назад Азербайджан разгромил остатки военных отрядов армян в Карабахе (видео)

19 сентября 2023 года Азербайджан начал антитеррористические мероприятия в Карабахском регионе в ответ на трагическую гибель двух мирных жителей и четырех полицейских. Они были направлены на предотвращение крупномасштабных провокаций со стороны вооруженных сил Армении.

Молниеносные антитеррористические мероприятия Азербайджана уничтожили в Карабахе остатки военной группировки Армении, которая в нарушение всех договоренностей оставалась на территории Азербайджана после ноября 2020 года.

Азербайджан разгромил военную инфраструктуру в Карабахе и взял под контроль дороги и важные высоты.

20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года.

Было достигнуто соглашение о выводе оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения из зоны развертывания российского миротворческого контингента, а также о расформировании и полном разоружении вооруженных формирований “aрмии обороны Нагорного Карабаха” и выводе тяжелой техники и вооружений с территории Карабаха с целью их скорейшей утилизации.

Хунта карабахских сепаратистов признала свое поражение. И ее представители, как побитые собачонки, 21 сентября года прибыли на переговоры в Евлах без попыток протащить свою символику.

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