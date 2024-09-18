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Энтони Джошуа хочет боксировать еще 4 года

Энтони Джошуа хочет боксировать еще 4 года

Энтони Джошуа планирует оставаться профессиональным боксером еще по меньшей мере года четыре.

По словам бывшего чемпиона мира, он о своем теле заботится очень хорошо, поэтому уверен – физически драться в ринге он еще способен.

В то же время британский боксер не хочет зарекаться наперед и думает только о следующем бое – против Даниеля Дюбуа.

«Насколько мне хочется победить? Очень хочется. Я для этого работаю не менее усердно. Стоит мне и помолиться, чтобы смирить себя, а там даст Бог… Уповаю на Всевышнего.

Как далеко зашла моя карьера? Если я захочу боксировать еще, скажем, четыре года, то смогу запросто. Свое тело я знаю очень хорошо. Буквально сегодня я общался со своим физиотерапевтом, и он сказал мне следующее: «Я работал со многими спортсменами и могу сказать, что у тебя как раз хорошо получается заботиться о своем теле, о своих суставах», – приводит слова Джошуа Sky Sports.

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