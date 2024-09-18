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Россия заинтересована в реализации строительных проектов в Азербайджане

Россия заинтересована в реализации строительных проектов в Азербайджане

Российские компании строительной отрасли при поддержке Российского экспортного центра отправятся с бизнес-миссией в Азербайджан, говорится в сообщении РЭЦ.

В течение двух дней, 3 и 4 октября, в Баку пройдет обсуждение возможности сотрудничества и реализации совместных проектов. В деловой программе миссии также примут участие сотрудники посольства и торгового представительства России, а также российских и азербайджанских институтов развития.

В Баку компании из различных регионов России представят современные строительные материалы и оборудование, инновационные разработки и решения для строительства и дизайна.

Так, для участников миссии подберут заинтересованных потенциальных партнеров и байеров, организуют целевые переговоры, а также выездные встречи в профильных учреждениях Азербайджана.

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