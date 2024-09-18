Армения резко сократила военно-техническое сотрудничество с Россией

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Доля участия России в военно-техническом сотрудничестве Армении с другими странами снизилась за последние три-четыре года с 96% до 10%. Об этом заявил на 2-м Армянском глобальном саммите секретарь Совбеза Армен Григорян.

«Раньше у нас с Россией военно-техническое сотрудничество было более 96% (приобретение у РФ вооружения), в последние три-четыре года оно снизилось, сегодня оно составляет 10%, даже меньше», – отметил он.

По словам Григоряна, Армения также хочет закупать до 30% производимого для собственных нужд оружия у местных производителей.