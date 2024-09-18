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Жители столичных районов останутся без газоснабжения

Жители столичных районов останутся без газоснабжения

Завтра с 10:00 в Бинагадинском и Ясамальском районах возникнут перебои в газоснабжении.

Об этом говорится в сообщении ПО «Азеригаз».

В связи с ремонтно-восстановительными работами будет приостановлена подача газа в Бинагадинском и Ясамальском районах по адресам: улица А.Бабашова, М.Мамедханова, З.Фараджова, 22-й Даглыг, О.Мусабекова, Дж.Хандана, С.Мамедова, У.Гаджибекова, И.Джумшудова, И.Гашимова девятого микрорайона, а также клинике «Нафталан» жилищного комплекса MİDA и Бакинском управлении Государственной дорожной полиции МВД.

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