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Йоав Галант: Центр тяжести перемещается на север

Йоав Галант: Центр тяжести перемещается на север

Израиль переносит «центр тяжести военных усилий» на северное направление, начинается «новая фаза» войны, заявил израильский министр обороны Йоав Галант.

«Центр тяжести перемещается на север. Мы перенаправляем силы, ресурсы и энергию на север. <…> Я считаю, что мы находимся на пороге новой фазы этой войны, и нам нужно адаптироваться», — сказал он.

По словам министра, цели Израиля в войне на севере «ясны и просты»: «безопасно вернуть жителей городов на севере в их дома». «Мы не забыли о заложниках и не забыли о своих задачах на юге. Это наш долг, и мы его выполняем одновременно», — добавил Галант.

Отметим, что генштаб Израиля после состоявшегося экстренного совещания утвердил план обороны и наступления на «северном направлении» где находится Ливан. Об этом заявил начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герцль Халеви, передает газета Haaretz.

«Безусловно, следующие два этапа уже готовы. На каждом из них цена для «Хезболлы» должна быть высокой», — рассказал глава генштаба.

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